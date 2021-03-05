Son dakika: Bahis çetesinden akılalmaz yöntem: Ev kadınları ve öğrenci hesaplarını kullandılar

Gelen son dakika haberine göre, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir çetenin para aktarmak için kullandığı taktik şoke etti. Polis operasyonu ile çökertilen çetenin, liderine para aktarmak için ev kadınları ve öğrencileri maaşa bağlayarak banka hesaplarını kullandığını ve parayı bu şekilde aktardığı öğrenildi.