Son dakika: Bahis çetesinden akılalmaz yöntem: Ev kadınları ve öğrenci hesaplarını kullandılar

Gelen son dakika haberine göre, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir çetenin para aktarmak için kullandığı taktik şoke etti. Polis operasyonu ile çökertilen çetenin, liderine para aktarmak için ev kadınları ve öğrencileri maaşa bağlayarak banka hesaplarını kullandığını ve parayı bu şekilde aktardığı öğrenildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'sanal devriye' ekipleri, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
6 ay süren takip sonucu şüphelilerin organize hareket ettikleri ve suç örgütü oluşturdukları, örgüt liderinin İbrahim D., yöneticilerinin Murat S., Fatih Nevzat B. ve Yunus Emre U. olduğu belirlendi.