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    • 05.03.2021 06:59
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    Son dakika: Bahis çetesinden akılalmaz yöntem: Ev kadınları ve öğrenci hesaplarını kullandılar

    Gelen son dakika haberine göre, üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir çetenin para aktarmak için kullandığı taktik şoke etti. Polis operasyonu ile çökertilen çetenin, liderine para aktarmak için ev kadınları ve öğrencileri maaşa bağlayarak banka hesaplarını kullandığını ve parayı bu şekilde aktardığı öğrenildi.

    Bahis çetesinden akılalmaz yöntem!

    Gelen son dakika haberine göre, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir çetenin para aktarmak için kullandığı taktik şoke etti. Polis operasyonu ile çökertilen çetenin, liderine para aktarmak için ev kadınları ve öğrencileri maaşa bağlayarak banka hesaplarını kullandığını ve parayı bu şekilde aktardığı öğrenildi.

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'sanal devriye' ekipleri, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    6 ay süren takip sonucu şüphelilerin organize hareket ettikleri ve suç örgütü oluşturdukları, örgüt liderinin İbrahim D., yöneticilerinin Murat S., Fatih Nevzat B. ve Yunus Emre U. olduğu belirlendi.

        2 Mart'ta Adana merkezli Osmaniye ve İzmir'de operasyon düzenlendi. 72 şüphelinin adreslerine yapılan baskında, 7'si kadın, 59 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 3'ünün evinde 73 bin lira ve 100 euro, 2 tabanca, 1 uçaksavar mermisi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

        MOBİL BANKACILIK İLE PARAVAN YAPTILAR
        Suç örgütünün, aralarında üniversite öğrencisi, ev kadını ve işsizlerin de bulunduğu 86 kişiye ait 199 banka hesabını, bin 350 lira maaş karşılığı kiraladığı belirlendi.

        Sorgulanmak üzere emniyete çağrılan şüphelilerin 6 aylık hesap hareketlerinin 87 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi.

            Şüphelilerden A.K.'nin hesap hareketliliğinin 3 milyon, I.K.'nin 8 milyon, U.S.'nin ise 5 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi.

            Ekipler, bu şüpheliler üzerinden 6 ayda 87 milyon 300 bin lira paranın çete liderine aktarıldığını tespit etti. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, hesaplarında 6 ayda milyonlarca lira olduğunu öğrenince şaşırıp, bu kadar para olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi.

            Ayrıca, hesaplarda biriken paraların 15 bin TL tutarına ulaşınca, banka tarafından fark edilmemesi için başka hesaplara transferini yapması amacıyla 3 bin lira maaş verilerek transfer görevlisi kiralandığı tespit edildi.

                Transfer görevlisinin, yakalanmamak için ATM yerine mobil bankacılık sistemiyle paraları bir üst hesaba aktardığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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