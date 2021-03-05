Hafta sonu açık olacak mekanları merak edenler akşam saatlerinde konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Koronavirüsle tedbirli normalleşme süreciyle birlikte pek çok ilde bazı mekanlar kurallara uymak şartıyla bu hafta açıldı. Süreçle ilgili alınan kararları pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara duyurdu. Alınan yeni kararların ardından düşük ve orta riskli iller için bazı kısıtlamalar kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli iller için kısıtlamaların pek çoğu devam ediyor. Peki, hafta sonu nereler açık? 6-7 Mart Cumartesi Pazar hangi mekanlar, saat kaça kadar açık olacak? İşte detaylar...

KAHVEHANELER YARIN AÇIK MI?

Genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebileceklerdir.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.