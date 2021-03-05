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    • 05.03.2021 15:58
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    Fethiye’de uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda biri kadın, 3 kişi tutuklandı. Evde yapılan aramalarda 12,91 gram Eroin, 42 parça A4 diye tabir edilen kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde, eroin tartımında kullanılan aparat, uyuşturucu ticaretinden ele geçirildiği değerlendirilen 2 bin 555 TL ile uyuşturucu paketlemede kullanılan defter ve makas ele geçirildi.

    Zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklu

    Edinilen bilgiye göre, Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından S.B' yi takibe aldı.

    Şehir içinde otomobili durdurulan S.B'nin üzerinde ve günü birlik kiraladığı evde yapılan aramalarda 12,91 gram Eroin, 42 parça A4 diye tabir edilen kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde, eroin tartımında kullanılan aparat, uyuşturucu ticaretinden ele geçirildiği değerlendirilen 2 bin 555 TL ile uyuşturucu paketlemede kullanılan defter ve makas ele geçirildi.

    Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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