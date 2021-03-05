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    • 05.03.2021 09:31
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    Bakanlığı'ndan ’nden çıkan Türkiye kararına tepki

    haberi... Bakanlığı: ’nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz.

    Türkiye'den o kararlara sert tepki

    Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki gösterildi.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı Arap Ligi ülkelerinin kendi yıkıcı faaliyetlerini örtmek amacıyla ülkemize yönelik kalıplaşmış ithamlarını sürdürmekte ısrar etmesinin, dost ve kardeş Arap halkları nezdinde karşılığı bulunmadığını esasen Arap Ligi üyeleri de gayet iyi bilmektedir." ifadeleri yer aldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Üye ülkeler arasında şeffaf bir müzakere süreci yürütülmeksizin, çeşitli çevrelerin empoze etmesi sonucunda kabul edilen bu tür kararlara bazı Arap Ligi üyelerinin de karşı çıktığı veya şerh koyduğu görülmektedir.

    Türkiye, ilkeli ve kararlı tutumuyla bölgesinde ve dünyada güvenlik, istikrar ve huzurun tesisi için en fazla çaba gösteren ülkelerden biridir. Arap ülkelerinin egemenlik ve toprak bütünlüklerinin korunması ile siyasi birliklerinin tesisi bölgeye yönelik en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

    Arap Ligi'ni, asılsız iddialarla ülkemizi hedef almak yerine, Arap halkının huzur, refah ve esenliğini önceliklendirmeyeönceliklendirmeye, bölgede güvenlik ve istikrarın tesisine yapıcı katkı sağlamaya bir kez daha davet ediyoruz."

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