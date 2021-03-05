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    • 05.03.2021 09:25
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    sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den duyuru geldi mi? 25 Şubat- 1 Mart arası online sınav sonuçları!

    sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Lise eğitimini uzaktan okuyanlar 25 Şubat itibariyle online olarak birinci dönem sınavlarına girmeye başladı. 1 Mart yani yarın sona erecek olan sınavların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. Sınavlarla ilgili 'ndan flaş bir açıklama gelmişti. Peki, ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise sınav sonuçları için heyecan dorukta. 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında yapılan sınavların ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Öğrenciler sonuçların ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sonuçlara itiraz süreciyle ilgili bilgiler verildi.

    AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Açık Öğretim Lisesi'nin 1. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirlenmedi. MEB konuya ilişkin duyuru yaptığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

    AÖL ONLİNE SINAVA İTİRAZ SÜRECİ

    Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.



        İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

        Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.



        Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

        2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.
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        Haberler Güncel AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den duyuru geldi mi? 25 Şubat- 1 Mart arası online sınav sonuçları!
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