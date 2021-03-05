AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise sınav sonuçları için heyecan dorukta. 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında yapılan sınavların ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Öğrenciler sonuçların ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sonuçlara itiraz süreciyle ilgili bilgiler verildi.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi'nin 1. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirlenmedi. MEB konuya ilişkin duyuru yaptığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
AÖL ONLİNE SINAVA İTİRAZ SÜRECİ
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.