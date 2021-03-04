İDARİ YARGIDA DEVRİM

İdari yargıda devrim sonucu yaratacak düzenlemeler geliyor. Bunlardan birisi pilot dava. Ahmet Bey dava açmış kazanmış. Mehmet Bey'in açtığı dava da Ahmet Bey ile bire bir aynı durumda. Ben Ahmet Bey ile aynı durumdayım, benim sorunumu da çöz dediğinizde git dava aç deniliyor. O zaman çıldırıyorsunuz.

Zaten karar verilmiş, sen niye yeniden insanları mahkemede süründürüyorsun. Eğer bir dava yargıda çözüldüyse benzer bütün davalar için bir hak dayanağı olacak. İdare Ahmet'e verdiği kararın aynısını mahkemesiz Mehmet'e de verecek.

KOĞUŞTAKİ ÇOCUKLARIN DURUMU

Annenin 0-6 yaş aralığında çocuğu varsa, cezasını koğuşta değil "Anne Çocuk Ünitesi"nde çekmesi sağlanacak. Kreş sisteminden daha farklı bu. Anne, çocuğu ile koğuşta kalmak zorunda kalmayacak. Birlikte farklı bir ünitede olacaklar. Bu çok güzel bir uygulama oldu.

MESLEK ÖRGÜTÜ SORUMLU

Bir meslek örgütünden avukatlık ya da eczacılık belgesi aldınız. Bununla ilgili olarak 'şartları yok' denilerek bir dava açıldı. Davayı idare kazandı diyelim. Artık bu davanın davalısı ruhsatı iptal edilen vatandaş değil. Davalı ruhsatı imzalayarak veren meslek örgütü. Sizin ruhsatınız iptal olmuş Barolar Birliği'nin gözünün içine bakıyorsunuz temyize gitsin diye.

Başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Şimdi bu sorunu ortadan kaldırdık. Dışarıdan çok basit görünebilir ama bu sorunu yaşayan bilir.