Uzun süredir çalışması yürütülen 'İnsan Hakları Eylem Planı' Başkan Erdoğan tarafından salı günü açıklandı. 11 temel ilkeden oluşan bu eylem planı hayatımızda ne değiştirecek? Yargının kronikleşmiş sorunlarına çözüm olabilecek mi? Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yapılan çalışmaları Sabah'a değerlendirdi. Feyzioğlu'nun açıklamaları şöyle:
2 YILLIK ÇALIŞMA ÜRÜNÜ
Doğrudan vatandaşa dokunacak devrim niteliğinde bir çalışma oldu. Yaklaşık iki sene önce bir yargı reformu strateji belgesi hazırlandı.
O strateji belgesi hazırlanırken çok ciddi bir emek sarf edildi ve önemli bir birikim oluştu. Strateji belgesinin yol haritasında yürünürken "İnsan Hakları Eylem Planı"nın taslağı da şekillenmeye başladı.
TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN GÖRÜŞÜNÜ ALDIK
Baştan sona bu çalışmaya katıldık. Tüm meslektaşlarımızın görüşünü aldık. İnsan Hakları Eylem Planı hazırlığı başladığı ilk günden beri vardık. Doğrudan sorunlar ele alındı. Her kesimin görüşü ve çözüm önerileri dinlendi. Adalet Bakanlığı çok katılımcı bir anlayışla yola çıktı. Biz de layıkıyla cevap vermeye çalıştık.
HÂKİM TAYİNİ SORUNU
Hâkime gittiniz derdinizi anlattınız. Hâkim dosyaya vâkıf mı değil mi, sizi anlıyor mu bunu hissedersiniz. Bir sonraki celse de karar verilecek. Bir bakıyorsunuz hakim tayin olmuş. Bıktık gerçekten. Bu sorun tespit edildi. Tayin ve terfilerde bu sorun mutlaka göz önünde bulundurulacak ve HSK bunun sistemini getirecek. Hâkim ve savcıların bölge sorunlarından doğan mağduriyeti de çözülüyor. Coğrafi teminat sahibi olacaklar.
İDARİ YARGIDA DEVRİM
İdari yargıda devrim sonucu yaratacak düzenlemeler geliyor. Bunlardan birisi pilot dava. Ahmet Bey dava açmış kazanmış. Mehmet Bey'in açtığı dava da Ahmet Bey ile bire bir aynı durumda. Ben Ahmet Bey ile aynı durumdayım, benim sorunumu da çöz dediğinizde git dava aç deniliyor. O zaman çıldırıyorsunuz.
Zaten karar verilmiş, sen niye yeniden insanları mahkemede süründürüyorsun. Eğer bir dava yargıda çözüldüyse benzer bütün davalar için bir hak dayanağı olacak. İdare Ahmet'e verdiği kararın aynısını mahkemesiz Mehmet'e de verecek.
KOĞUŞTAKİ ÇOCUKLARIN DURUMU
Annenin 0-6 yaş aralığında çocuğu varsa, cezasını koğuşta değil "Anne Çocuk Ünitesi"nde çekmesi sağlanacak. Kreş sisteminden daha farklı bu. Anne, çocuğu ile koğuşta kalmak zorunda kalmayacak. Birlikte farklı bir ünitede olacaklar. Bu çok güzel bir uygulama oldu.
MESLEK ÖRGÜTÜ SORUMLU
Bir meslek örgütünden avukatlık ya da eczacılık belgesi aldınız. Bununla ilgili olarak 'şartları yok' denilerek bir dava açıldı. Davayı idare kazandı diyelim. Artık bu davanın davalısı ruhsatı iptal edilen vatandaş değil. Davalı ruhsatı imzalayarak veren meslek örgütü. Sizin ruhsatınız iptal olmuş Barolar Birliği'nin gözünün içine bakıyorsunuz temyize gitsin diye.
Başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Şimdi bu sorunu ortadan kaldırdık. Dışarıdan çok basit görünebilir ama bu sorunu yaşayan bilir.