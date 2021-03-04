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    • 04.03.2021 21:35
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    Son dakika: 4 Mart vaka ve vefat sayılarını duyurdu | Koronavirüste son durum

    4 Mart 2021 yeni tip vaka ve vefat sayılarını içeren güncel tabloyu paylaştı. İşte salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 4 Mart 2021 yeni tip koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren güncel tabloyu paylaştı.



    Detaylar geliyor...

    3 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

    2 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

        1 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

        28 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            26 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            25 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            24 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                    20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                    19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                    18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 4 Mart koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu | Koronavirüste son durum
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