Uzun bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle evinde tedavi gören Kutluoğlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden öğretmeni de olan Kutluoğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip Fatih Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığında toprağa verilecek.
Öte yandan ÖNDER'den yapılan açıklamada, "ÖNDER'in kurucusu ve ilk başkanı değerli büyüğümüz Yahya Kutluoğlu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun inşallah." denildi.
Kutluoğlu, 24 Kasım 2019'da Öğretmenler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, Başkan Erdoğan'ı şu sözlerle anlatmıştı:
"Derslerine girdiğim sınıflarda onun gibi talebe azdı. Cumhurbaşkanı çok düzgün giyinirdi. Türkçesi, hitap tarzı ve davranışları güzeldi. Bundan dolayı okulda talebe temsilcisi olarak Talebe Disiplin Kurulu Başkanıydı. Talebeler üzerinde saygın bir etkisi vardı. Öğrencilik döneminde çok ciddi, disiplinli, talebe olarak kendisini yetiştirme anlamında faaliyetlerde bulunurdu. O diğer talebeler arasında daha değişik bir şekilde karşılanırdı. Yani bir ayrıcalığı, bir saygınlığı vardı. Böylece güzel makamlara geldi. Liderlik vasfı o dönemlerde başladı."