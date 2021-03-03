Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ ile mücadelemize azimli ve kararlı şekilde devam ediyoruz. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Zeytin Dalı bölgesindeki 1 DEAŞ'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG'li terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.