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    • 03.03.2021 13:45
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    ! duyurdu! 'ya bir darbe daha

    haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Terör örgütleri /YPG ve DEAŞ ile mücadelemize azimli ve kararlı şekilde devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    MSB duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

    Milli Savunma Bakanlığı (), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ ile mücadelemize azimli ve kararlı şekilde devam ediyoruz. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Zeytin Dalı bölgesindeki 1 DEAŞ'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG'li terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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