İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü normalleşme döneminde 'dinamik denetim modeli'ne geçiyoruz. Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz" dedi.
Bakan Soylu, kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ardından 81 il valisi ile bakanlıkta video konferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıya valilerin yanında il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları da katıldı. Bakan Soylu, kontrollü normalleşme dönemine ilişkin yapılacak denetimlerin ele alındığı toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız ve sahil güvenlik komutanlarımız ile kontrollü normalleşme dönemini değerlendirdik. Salgınla mücadelede, 'dinamik denetim modeli'ne geçiyoruz. İllerimize uygulama genelgesi gönderildi. Perşembe günü 260 bin personel ile denetim gerçekleştireceğiz. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kontrollü Normalleşme Döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçiyoruz.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 3, 2021
1️⃣4️⃣ maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir.
Yarın 2️⃣6️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ personelle denetim gerçekleştireceğiz ⬇️ pic.twitter.com/re6TCG2HF6
Bakan Soylu, kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ardından 81 il valisi ile bakanlıkta video konferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıya valilerin yanında il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları da katıldı. Bakan Soylu, kontrollü normalleşme dönemine ilişkin yapılacak denetimlerin ele alındığı toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız ve sahil güvenlik komutanlarımız ile kontrollü normalleşme dönemini değerlendirdik. Salgınla mücadelede, 'dinamik denetim modeli'ne geçiyoruz. İllerimize uygulama genelgesi gönderildi. Perşembe günü 260 bin personel ile denetim gerçekleştireceğiz. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz" ifadelerini kullandı.