Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, Cobra II ürün ailesine "mayına karşı korumalı aracı" ekledi.
Cobra II 4x4 zırhlı ürün ailesi, Türkiye'de ve dünyada 15 ülkede görev alan Cobra ürün ailesinin yeni modeli olarak tasarlandı, geliştirildi ve 2013'te Otokar ürün gamına eklendi.
Kullanıcıların farklı görev ihtiyaçlarına uygun olarak Cobra II, Cobra'ya kıyasla daha yüksek taşıma kapasitesine ve daha geniş bir iç hacme sahip olarak tasarlandı. Yüksek hareket kabiliyetine sahip Cobra II, tıpkı Cobra gibi farklı görevler için modüler bir yapı ile sunuldu.