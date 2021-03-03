Otokar, Cobra ile elde ettiği başarıyı ailenin yeni üyesi Cobra II ile pekiştirdi. Cobra II kısa sürede başarılı performansıyla kullanıcıların beğenisini kazandı; Türkiye'nin yanı sıra ihracat pazarlarında da tercih edilen bir araç oldu.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdüren Otokar, son olarak modüler yapıdaki Cobra II aracının güncel ve gelecek tehditlere karşı "mayına karşı korumalı araç" (MRAP) versiyonunu geliştirip ürün ailesine ekledi.