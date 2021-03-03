Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.03.2021 07:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2021 07:23
    ABONE OL

    HAVA DURUMU | Dikkat! Meteoroloji'den o illere uyarı üstüne uyarı! Kar geliyor

    Kar mı yağacak? Hava nasıl olacak? Sorularının yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasına göre, bugün , kıyıları, ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, , , , çevreleri ile 'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, Göller Yöresi, Konya, Karaman, , ve çevrelerinde karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Peki ’a kar yağacak mı? İstanbul, ve ’de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Osmaniye, Konya, Karaman, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Göller Yöresi, Konya, Karaman, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    EDİRNE °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

        EGE
        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 9°C
        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Göller yöresinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

        ADANA °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı

        HATAY °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Konya ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 12°C
        Parçalı bulutlu

        ÇANKIRI °C, 12°C
        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 9°C
        Parçalı bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 10°C
        Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

            BOLU °C, 7°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE °C, 11°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

            ZONGULDAK °C, 9°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            RİZE °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

            SAMSUN °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

            TRABZON °C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ELAZIĞ 0°C, 13°C
            Parçalı bulutlu

            ERZURUM -12°C, 3°C
            Parçalı bulutlu

            KARS -11°C, 3°C
            Parçalı bulutlu

            VAN -3°C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 14°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                GAZİANTEP °C, 14°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

                SİİRT °C, 14°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

                ŞANLIURFA °C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Dikkat! Meteoroloji'den o illere uyarı üstüne uyarı! Kar geliyor