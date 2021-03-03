HAVA DURUMU | Dikkat! Meteoroloji'den o illere uyarı üstüne uyarı! Kar geliyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı bulutlu