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    • 03.03.2021 10:44
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    : Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den "" açıklaması

    haberi... Adalet Bakanı gündeme ve Başkan Erdoğan'ın dün açıklamış olduğu 'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı hakkında, "Toplumun her kesimiyle 1,5 yıldır bu çalışmalar yapıldı. Türkiye'de yaşayan kim olursa olsun hakkıyla doğmuştur, hakkıyla yaşayacaktır. Bu hakları geliştirmeye yönelik bir taahhüttür. Bu bir lütuf da değildir, bu bir görevdir. Bu hakları hatırlatan bir belge. AK Parti'nin sürekli ve kesintisiz sürdürdüğü reformların bir adımı. Daha çıkılacak birkaç merdiven var" dedi.

    Bakan Gül'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

    Adalet Bakanı , Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

    Cumhurbaşkanımız 2019'da bir belge açıkladı, yargı reformu strateji planı, devamında açıklandı. Amacımız özgür bir birey, güçlü toplum ve demokratik Türkiye. Toplumun her kesimi ile çalışmalar yapıldı. Açıklanan plan reform yolculuğunun bir adımı.

    Esas itibari ile toplumsal hayat birbirine bağlı değişim içinde. Bir ülkede demokrasi açığı varsa bütçe açığı vardır. Anayasa eksiği varsa yatırımcı gitmez, hukuk güvenliğinin olduğu yere gider.



    Anaysa'nın hukukun toplumun birlikte yürüme açısından çok önemli olduğunu görüyoruz. Özgürlük artarsa refah da artar.

    Anayasa uzlaşmayı gerektiren belge. Anayasa ilgili 19 kez değişiklik yapıldı. Biz diyoruz ki 2023'e gidiyoruz, yol değişmiş yeni bir araba. Niye şimdi AK Parti geldiği günden beri vesayetçilerle mücadele etti. AK Parti demokrasisini ayakta tuttu. Nasıl bir anayasa yapalım diye müzakereci bir yaklaşım izliyoruz. Bir anayasaya ihtiyaç var tüm partiler olarak katılımda bulunalım diyoruz. Önce insan dedik her kesimin görüşü ortaya konuldu.


    'BÜYÜK TİTİZLİKLE İNCELEYECEĞİZ'
    Eleştiriler çok değerlidir, büyük titizlikle inceleyeceğiz, yapıcı, ciddi eleştirileri dikkate alacağız. Bu bir kanun metni değil, iyi niyet metni. Kanun düzenlmesinde öneriler değerlendirilir. İnsan haklarına dayalı olması çok önemlidir.

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    Haberler Güncel Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den "İnsan Hakları Eylem Planı" açıklaması