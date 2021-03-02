Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Tam 1 milyon lira değerinde!

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda dairede ele geçirilen 88 kök uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenildi. Ayrıca, operasyon yapılan diğer bir adreste ise, 2 silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.