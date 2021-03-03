Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı saha maçları başladı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Türkiye'de illeri koronavirüs risk grubuna göre kırmızı, turuncu, sarı ve mavi liste olmak üzere dörde ayrıldı ve bu gruplara göre esnetilme yapıldı. Peki Halı sahalar açıldı mı, hem tesis sahipleri hem de maç tutkunlarının heyecanla beklediği haber geldi mi? Hangi illerde halı saha maçları yapılabilecek?
HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu tesislerinin 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceği belirtilen genelgede, halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edeceğine dikkat çekildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ
İçişleri Bakanlığınca tüm valiliklere gönderilen "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge kapsamında, risk grubuna göre il bazında alınması gereken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile uyulacak kuralların valiliklerce belirleneceği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından yeni "Kontrollü Normalleşme" sürecine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği bildirildi.