EKYS 2021 ne zaman? MEB - EKYS 2021 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ile ilgili bilgileri yayınladı. 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan sınav için tarih verildi, bu gelişme üzerine adaylar sınav giriş yerlerinin belli olup olmadığını sorgular oldu. EKYS 2021 hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.
EKYS 2021 NE ZAMAN?
EKYS sınavı 14 Mart 2021 tarihinde uygulanacaktır.
EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
EKYS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.
SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.
Dikkat: Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Adaylar, sınav salonuna, Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacaklar (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen "Geçici Kimlik Belgesi" de geçerlidir.), sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile kimlik belgesini sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklar ve sınava giriş belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları (Her aday, sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır.) ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, salon no. ile sıra no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında "Soru Kitapçık Numarası" alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığının hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçık numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur. Bu işlemler tamamlanınca salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu soru kitapçığını kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır. Sınava giren adayların, kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını kontrol edip kendi durumlarına ve Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları aksi takdirde salon başkanını bilgilendirmeleri zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan soru kitapçığını ve cevap kâğıdını kabul ederek sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.