Kuruluş Osman'da Osman Bey'in Ermeni Beli mevkinde tekfur Nikola ile karşı karşıya geleceğini söylemesiyle tarihi detaylar çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. İzleyiciler savaş hakkındaki tüm detayları öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Ermeni Beli savaşı kaç yılında, ne zaman gerçekleşti? Kuruluş Osman'daki Ermeni Beli nerede, savaşı kim kazandı? İşte detaylar...

ERMENİ BELİ SAVAŞI'NIN BAŞLAMASI

Kayı aşireti Ertuğrul Gazi'nin yönetiminde, hakimiyeti altında bulunan Söğüt ve Domaniç bölgelerinde yaşamaktaydı. Bu dönemde özellikle Bilecik Tekfuru ile çok iyi ilişkiler kurulmuştur. 1281 yılında Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra Kayı aşiretine reis olan Osman Gazi döneminde bu iyi ilişki devam etmiştir. Kayı halkı Kışın Söğüt'te yazın Domaniç'te yaşıyordu.

İşte savaşa dair bilgiler;