Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.03.2021 16:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2021 16:39
    ABONE OL

    kaç yılında, ne zaman gerçekleşti? Kuruluş Osman'daki nerede, savaşı kim kazandı?

    Kuruluş Osman'da geçen hafta ve komutasındaki Kayı alpleri ile Bizans ordu mevkinde karşı karşıya geldi. Bayhoca'nın Flatyos tarafından vurulduğu bölümde na dair detaylar merak konusu oluyor. Bu bağlamda izleyiciler tarihte yer alan bilgileri öğrenmek için Ermeni Beli savaşı kaç yılında, ne zaman gerçekleşti sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Osman'daki Ermeni Beli nerede, savaşı kim kazandı? İşte tarihteki bilgiler...

    Ermeni Beli savaşı kaç yılında, ne zaman gerçekleşti?

    Kuruluş Osman'da Osman Bey'in Ermeni Beli mevkinde tekfur Nikola ile karşı karşıya geleceğini söylemesiyle tarihi detaylar çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. İzleyiciler savaş hakkındaki tüm detayları öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Ermeni Beli savaşı kaç yılında, ne zaman gerçekleşti? Kuruluş Osman'daki Ermeni Beli nerede, savaşı kim kazandı? İşte detaylar...

    ERMENİ BELİ SAVAŞI'NIN BAŞLAMASI

    Kayı aşireti Ertuğrul Gazi'nin yönetiminde, hakimiyeti altında bulunan Söğüt ve Domaniç bölgelerinde yaşamaktaydı. Bu dönemde özellikle Bilecik Tekfuru ile çok iyi ilişkiler kurulmuştur. 1281 yılında Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra Kayı aşiretine reis olan Osman Gazi döneminde bu iyi ilişki devam etmiştir. Kayı halkı Kışın Söğüt'te yazın Domaniç'te yaşıyordu.

    İşte savaşa dair bilgiler;

    Yazın Söğüt'ten Domaniç'e giderken değerli ve ağır eşyalarını Bilecik Tekfuruna emanet ediyorlardı. Anlaşmaya göre bu eşyaları kadınlar ve silahsız gençler bırakıyordu. Karşılığında Tekfura hediyeler veriliyordu.

    Bu yolculuk sırasında Kayı aşiretine düşman olan İnegöl Tekfuru yol kesip halkın eşyalarına ve hayvanlarına zarar veriyordu. Hatta bununla da kalmayıp diğer Tekfurları Osman Gazi'ye karşı kışkırtıyordu.

        ERMENİ BELİ MUHAREBESİ

        Osman Bey, bey olduktan sonra ilk iş olarak İnegöl Ovası'nın kuzeyinde yer alan ve o yıllarda "Cebel-i Ermeniyye" adı ile anılan Ahî Dağı coğrafyasında, 120 kadar süvarisiyle, 1284 yılında bir teftiş gezisine çıkmıştır.

        Osman Bey tarafından yapılacak bu teftiş gezisini haber alan İnegöl tekfuru Nikola da Osmanlı kaynaklarında "Ermeni-Beli" diye isimlendirilen günümüzdeki Hamzabey Boğazı'ndaki Delikli Kaya civarında ona bir pusu kurmuştur.

        Kurulan pusudan kurtulmak için söz konusu yörede yapılan ilk çatışma sırasında Osman Bey yeğenini, ağabeyi Savcı Bey'in oğlu Bayhoca'yı şehit vermiştir. Başarılı bir hücumla düşman çemberini yaran Kayı ordusu, düşmanı kendi ölüleri ve yaralılarıyla baş başa bırakarak oradan kurtuldu.

            MUHAREBE SONRASI

            Ermeni Beli baskınından ve de Baykoca'nın şehâdetinden sonra Samsa Çavuş, Osman Bey'e, İnegöl tekfuru Nikola'nın haddini bildirmek ve etkisiz hale getirmek için kendisine, Bakacak Tepesi yakınında yer alan Kara Tekin Kalesi'nin tahsis edilmesin talep etmiş ise de Osman Bey, belirlediği strateji gereği, Samsa Çavuş tarafından yapılan bu teklifi kabullenmemiştir.

            Bizans Ordusu ise muharebeden sonuç alamadı. Ermeni Beli baskını ve Baykoca'nın şehadeti İnegöl'ün fethine giden yolda atılan ilk adım olmuştur. Bu savaş Osmanlı'nın kurulmadan önceki ilk savaşıdır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Güncel Ermeni Beli savaşı kaç yılında, ne zaman gerçekleşti? Kuruluş Osman'daki Ermeni Beli nerede, savaşı kim kazandı?