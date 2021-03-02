



"HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI GELİYOR"

"Adalet akademisi yeniden yapılandırılıyor. Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor." diyen Metin Feyzioğlu, "Bu işlemez diyen meslektaşlarımız var, peşin hükümlü olmayalım. Bu işleyecek. Tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında 2 yıl gidip yetişecek hakim/savcı yardımcılarımız ve sonra yeniden sınava girecekler." dedi.

İSTİNAF MAHKEMELERE YENİ YETKİ

Metin Feyzioğlu, "İstinaf mahkemelerin bozma yetkisi yoktu. Şimdi bozma hakkı geliyor. Bu çok ciddi şekilde vatandaşlarımızın işine yarayacak" dedi. Yurt dışındaki vatandaşlara ise e-tebligat dönemi başlıyor.

HAKİM MAZERETİ İLE DURUŞMA ERTELENMESİNE SON

Hakim mazeretini duruşma gününden önce avukata tebliğ edecek. Hakimin mazereti sebebiyle 6 ay beklenen duruşma günü tekrar bi 6 ay daha ertelenmeyecek. Normal ertelemeye değil en yakın süreye erteleme yapılacak. 15 gün 1 ay gibi bir süre ertelenecek.