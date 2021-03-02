Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
İşte Feyzioğlu'nun açıklamalarında satır başları;
2 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Toplumun tüm kesimlerinden görüş alındı. Tüm meslektaşlarımıza "mesleğimizin insan haklarını koruma noktasında daha da etkili olması için ne yapılmasını istiyorsunuz? diye sorduğumuzda bize gelen cevapları, tasniften geçirip sunup anlattığımızda bunlar plana geçti. Meslektaşlarımızın önerilerinin bugün Türkiye Cumhurbaşkanının ağzından bugün kürsüde duymak gurur verici. Bu plan insana dokunan bir plan, adliye koridorlarından çıkan bir plan... Çok somut, vatandaşın hayatına dokunacak bir plan bu...
UZUN YARGILAMALAR TAZMİNAT KOMİSYONU KURULUYOR
Vatandaşımızın uzun yargılamalar sürecinden kurutulacağını dile getiren Feyzioğlu, uzun süren yargılamalar süreci hak kaybına uğrayan vatandaşlarımızın haklarını/tazminatlarını alabilmek için "Uzun Yargılamalar Tazminat Komisyonu" kurulacağını söyledi.
Baroların katılımıyla "Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonları" kurulacağını ifade eden Feyzioğlu, "Böyle cezaevinde bir insan hakkı eylemi var mı yok mu? Bağımsız insanların orada hazır bulunduğu bir komisyon kuruluyor. Bu kurul adliye ve karakol nezarethanelerini de denetleyecek." dedi.
"HAKİM SAVCI TEFTİŞ SİSTEMİ" ETKİNLEŞİYOR
Sık hakim değişikliklerinin sona erdiğini ifade eden Feyzioğlu, "Adalet Bakanı'nın hakimleri geçici bir süreyle başka bir yerde görevlendirme yetkisi kalkıyor. Bu bizzat Adalet Bakanı'nın önerisidir. 'Ben bu yetkiyi istemiyorum' dediği için bu yetki kalkıyor. Hakim ve savcılara coğrafi teminat geliyor. "Hakim Savcı Teftiş Sistemi" etkinleşiyor.
"HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI GELİYOR"
"Adalet akademisi yeniden yapılandırılıyor. Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor." diyen Metin Feyzioğlu, "Bu işlemez diyen meslektaşlarımız var, peşin hükümlü olmayalım. Bu işleyecek. Tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında 2 yıl gidip yetişecek hakim/savcı yardımcılarımız ve sonra yeniden sınava girecekler." dedi.
İSTİNAF MAHKEMELERE YENİ YETKİ
Metin Feyzioğlu, "İstinaf mahkemelerin bozma yetkisi yoktu. Şimdi bozma hakkı geliyor. Bu çok ciddi şekilde vatandaşlarımızın işine yarayacak" dedi. Yurt dışındaki vatandaşlara ise e-tebligat dönemi başlıyor.
HAKİM MAZERETİ İLE DURUŞMA ERTELENMESİNE SON
Hakim mazeretini duruşma gününden önce avukata tebliğ edecek. Hakimin mazereti sebebiyle 6 ay beklenen duruşma günü tekrar bi 6 ay daha ertelenmeyecek. Normal ertelemeye değil en yakın süreye erteleme yapılacak. 15 gün 1 ay gibi bir süre ertelenecek.