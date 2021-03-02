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    • 02.03.2021 19:04
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    Adalet Bakanı 'den Başkan Erdoğan'a "" teşekkürü

    Adalet Bakanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "'nın bu anlayışla hazırlanmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımıza ve planda emeği geçen herkese teşekkürler" açıklamasında bulundu.


    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanmasına öncülük eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve planda emeği geçenlere teşekkür etti.

    Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan, doğuştan sahip olduğu, vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel görevi bu hakları korumak ve geliştirmektir. İnsan Hakları Eylem Planı'nın bu anlayışla hazırlanmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımıza ve planda emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.



    İşte Bakan Gül'ün o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Başkan Erdoğan'a "İnsan Hakları Eylem Planı" teşekkürü