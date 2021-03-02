3. cemre ne zaman düşecek 2021? Cemre nedir, toprağa düştü mü? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Sırasıyla havaya ve suya düşmesinden sonra sırada toprak var ve ne zaman bu doğa olayının gerçekleşeceği merak ediliyor. Halk arasında hıdırellez kutlamalarının da başladığı, her yıl gerçekleşen ve Arapça anlamının merak edildiği cemre tarihlerini haberimizde bulabilirsiniz.
2021 CEMRE TARİHLERİ!
İlk cemre (19 Şubat) ve (20 Şubat) günlerinde havaya düşüyor.
İkinci cemre suya 26-27 Şubat,
Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek.
CEMRE NEDİR?
Cemre anlamı sözlüklerde kor yani ateş olarak geçmektedir. Arapça kökenli bir kelimedir. Halk arasında havaların ısınmaya başlaması olarak bilinir. Böylece halk arasında Hıdırellez kutlanmaya başlar.