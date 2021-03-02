Yargıtay Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazarak eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da sanıkları arasında bulunduğu 108 sanıklı Kobani ididanamesinin ekleri ile birlikte gönderilmesini istedi.





HDP'Lİ 9 MİLLETVEKİLİ HAKKINDA FEZLEKE DÜZENLENMİŞTİ

Kobani soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmişti.



RUTİN İNCELEME KAPSAMINDA TALEP EDİLDİ

Başsavcılık bu fezlekelerin örneğini de istedi. Ntv'de yer alan habere göre, Başsavcılık kaynakları tüm siyasi partilerin faaliyetlerinin takip edildiğini vurgulayarak, söz konusu belgelerin rutin inceleme kapsamında talep edildiğini bildirdi.

Siyasi partilerin faaliyetlerini izlemekle görevli Başsavcılıkça yapılacak inceleme sonucu, HDP'nin "terör eylemlerinin odağı" olduğu tespit edilirse, HDP hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilecek.