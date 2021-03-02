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    • 02.03.2021 13:54
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    SON DAKİKA: Yargıtay'dan 'ye 'Kobani' incelemesi

    Son dakika haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ile ilgili inceleme başlattı. Yargıtay Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazarak Kobani iddianamesinin ekleri ile birlikte gönderilmesini istedi.

    Yargıtay'dan HDP'ye 'Kobani' incelemesi

    Yargıtay Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazarak eski eş genel başkanları ve 'ın da sanıkları arasında bulunduğu 108 sanıklı Kobani ididanamesinin ekleri ile birlikte gönderilmesini istedi.


    HDP'Lİ 9 MİLLETVEKİLİ HAKKINDA FEZLEKE DÜZENLENMİŞTİ
    Kobani soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı 'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmişti.


    RUTİN İNCELEME KAPSAMINDA TALEP EDİLDİ
    Başsavcılık bu fezlekelerin örneğini de istedi. Ntv'de yer alan habere göre, Başsavcılık kaynakları tüm siyasi partilerin faaliyetlerinin takip edildiğini vurgulayarak, söz konusu belgelerin rutin inceleme kapsamında talep edildiğini bildirdi.

    Siyasi partilerin faaliyetlerini izlemekle görevli Başsavcılıkça yapılacak inceleme sonucu, HDP'nin "terör eylemlerinin odağı" olduğu tespit edilirse, HDP hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilecek.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Yargıtay'dan HDP'ye 'Kobani' incelemesi