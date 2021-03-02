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    • 02.03.2021 07:35
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    Kafeler ? Bugün 2 Mart ? Hangi illerde kafeler açık?

    2 Mart ? Kafeler ? Kafelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylar sonra sokağa çıkma yasakları gevşetildi ve normalleşme dönemi başladı. Birçok ilde normalleşme kapsamında yeni kararlar alındı. Bunlardan birisi de kafelerin durumu oldu. Peki, hangi illerde kafeler açık?

    takvim.com.tr
    Kafeler restoranlar açık mı? Bugün 2 Mart kafeler açıldı mı? Hangi illerde kafeler açık?

    Kafeler restoranlar açık mı? 2 Mart kafeler açıldı mı? Hangi illerde kafeler açık sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kabine toplantısı sonrası alınan karara göre kafe ve restoran gibi yerlerin çalışma düzeninde yeni bir sisteme geçiliyor. Peki, kafeler açık mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

    KAFELER RESTORANLAR AÇIK MI?

    İllerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırıldığı haritada, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

    Kovid-19'la mücadelede "Kontrollü Normalleşme" döneminde atılacak yeni adımlara göre, yüksek riskli kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek.

    Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecek. Bu çerçevede Ankara, İstanbul ve İzmir'de bu işletmelerin tamamı belirlenen kurallar doğrultusunda faaliyetlerine başlayacak.

    Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler ise Ankara'da 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

        İLLERE GÖRE KATEGORİLER!

        Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

        İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

        Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

        Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.
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        Haberler Güncel Kafeler restoranlar açık mı? Bugün 2 Mart kafeler açıldı mı? Hangi illerde kafeler açık?