Kafeler restoranlar açık mı? Bugün 2 Mart kafeler açıldı mı? Hangi illerde kafeler açık?

Kafeler restoranlar açık mı? 2 Mart kafeler açıldı mı? Hangi illerde kafeler açık sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kabine toplantısı sonrası alınan karara göre kafe ve restoran gibi yerlerin çalışma düzeninde yeni bir sisteme geçiliyor. Peki, kafeler açık mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
KAFELER RESTORANLAR AÇIK MI?
İllerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırıldığı haritada, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.
Kovid-19'la mücadelede "Kontrollü Normalleşme" döneminde atılacak yeni adımlara göre, yüksek riskli kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek.
Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecek. Bu çerçevede Ankara, İstanbul ve İzmir'de bu işletmelerin tamamı belirlenen kurallar doğrultusunda faaliyetlerine başlayacak.
Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler ise Ankara'da 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.