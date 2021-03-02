TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer kimdir? TÜİK Başkanlığı'na atanan Sait Erdal Dinçer biyografi!

Sait Erdal Dinçer kimdir? TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer biyografisi arama motorlarında sorgulanıyor. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre TÜİK Başkanlığı'na Prof. Dr. Sait Ercan Dinçer atandı. Atama kararının ardından Sait Erdal Dinçer kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor.
SAİT ERDAL DİNÇER KİMDİR?
Sait Erdal Dinçer, 1986-1990 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği okudu. Aynı üniversitede İşletme Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptı.
Dinçer aynı zamanda 1992-1995 yıllarında Marmara Üniversitesi ekonometri alanında yüksek lisans yaptı. Dinçer doktorasını da Marmara Üniversitesi ekonometri bölümünde yaptı.
Dinçer iyi derecede ingilizce biliyor.