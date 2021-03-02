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    : 'e ara veriyoruz' demek istemiyoruz

    , "Öğrencilerimize bir kez daha 'e ara veriyoruz' demek istemiyoruz. Bunun için lütfen maskenizi takın, mesafenizi koruyun, temizliğe dikkat edin" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk ayrıca, 68 bin 241 ın daha öğrencilere ulaştırılacağını belirtti. İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarının detayları...

    DHA
    Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim uyarısı

    Bakan Selçuk, Twitter hesabından yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün sınıfta öğrencilerin çekilen fotoğrafını paylaştı.

    "UMUDA YIL BOYU İHTİYACIMIZ VAR"

    Bakan Selçuk, "Bu çocuklara, bu umuda, bu neşeye, bu küçücük yaşta sorumluluk alan öğrencilerimize bir kez daha 'Yüz yüze eğitime ara veriyoruz' demek istemiyoruz. Bunun için lütfen maskenizi takın, mesafenizi koruyun, temizliğe dikkat edin. Bugün tutunduğumuz umuda yıl boyu ihtiyacımız var" diye konuştu.

    68 BİN 241 TABLET BİLGİSAYAR DAHA ÖĞRENCİLERE DAĞITILIYOR

    Selçuk ayrıca bu hafta 31 ilde 68 bin 241 tablet bilgisayarın daha öğrencilerle buluşturulacağını da sosyal medya hesabından açıkladı.

    Selçuk, "Eğitimde 'kontrollü normalleşme' ile çocuklarımızı koşullar ölçüsünde okullarına kavuştururken bu hafta 68 bin 241 tablet bilgisayarı daha 31 ilde öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Çocuklarımızı, yeni dönemde daha aktif çalışacak EBA destek noktalarına davet ediyoruz" mesajını paylaştı.

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    Haberler Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Yüz yüze eğitime ara veriyoruz' demek istemiyoruz