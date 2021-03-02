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    • 02.03.2021 16:25
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    : Grup Başkanvekili Özkan: Biz inşallah milletimizin nezdinde 'yi kapatacağız

    haberine göre Grup Başkanvekili Özkan, "Biz inşallah milletimizin nezdinde 'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir." açıklamasında bulundu.

    AK Parti'den flaş HDP açıklaması! Kapatılması...
    'nin kapatılması tartışmalarına ilişkin 'den bir açıklaması geldi.

    AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir." şeklinde konuştu.



    BAHÇELİ: ACİLEN KAPATILMALI
    Siyasi partilerin kapatılması 'nce kesin olarak karara bağlanmaktadır. Kapatmaya konu eylemlerin yalnızca işlenmiş olması yeterlidir. HDP diye bir partiden, söz etmek artık mümkün olmayacaktır. Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, şarttır. Ayrıca başka bir ad altında, mesela Demokratik Bölgeler Partisi isimli paravan terör oluşumu çatısıyla bile tekrardan faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir.

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