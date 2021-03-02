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    • 02.03.2021 15:33
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    ’da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

    Son dakika haberleri.. 'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 80 cep telefonu, bilgisayar, hard disk, tabanca, 2 tüfek, 12 bin dolar, 35 bin lira ve 5 bin riyal ele geçirildi.

    Yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 19 farklı adrese baskın yaptı.

    ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
    Baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 80 cep telefonu, bilgisayar, hard disk, tabanca, 2 tüfek, 12 bin dolar, 35 bin lira ve 5 bin riyal ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel Hatay’da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı