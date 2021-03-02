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    • 02.03.2021 13:28
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    Bakanlık açıkladı: 'den lere 'havan eğitimi'

    Son dakika haberi... (), i Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında lı askerlere "havan eğitimi" verildiğini bildirdi.

    Libyalı askerlere 'havan eğitimi'

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, i Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, ne yönelik eğitimlere devam edildiği belirtildi.

    Açıklamada, bu kapsamda, görevli personel tarafından Libyalı askerlere "havan eğitimi" verildiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel Bakanlık açıkladı: Türkiye'den Libyalı askerlere 'havan eğitimi'