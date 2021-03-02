Bakanlıktan yapılan açıklamada, Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam edildiği belirtildi.





Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere "Havan Eğitimi" verildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/KmzHRYmovZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2021

Açıklamada, bu kapsamda, görevli personel tarafından Libyalı askerlere "havan eğitimi" verildiği kaydedildi.