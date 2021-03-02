Memişoğlu, bu kısıtlamaların insanların sağlığı için yapıldığını, mücadeleyi korkuyla değil de tedbirle yapmamız gerektiğine dikkat çekti.

Memişoğlu şu ifadeleri kaydetti:

"Türkiye gerçekten 1 senelik süren salgında başarılı. İnsanlarımız bir özveride bulunuyor, inşallah karşılığını alacağız. Beklentimiz kısıtlamalar varmış gibi insanlarımızın kendilerini izole etmeli ve tedbirlere uyumalı. Kasım ve nisan aylarında yoğun bakımlarımıza ciddi sayıda hastamız yattı. Ziyaret ettiğim zaman çok dramatik olaylar gördüm. Bunları anlatmamız gerek. Hastalık yok değil, maalesef var! İstanbul'da her şeye hazır bir sağlık sistemimiz ve alt yapımız var. İnsanlar şunun bilmeli 'benim başıma gelmiyorsa bu hastalık yok' dememeli. Yıllarca sigara içen insanlar 'bana bir şey olmaz' diyorlar. Akciğer kanserlerinin yüzde 90'ı sigaran kaynaklanıyor. Sonra aynı hastaları biz ışın tedavi yaparken buluyoruz. Bu hastalıkta öyle başınıza gelmediği zaman anlamayabilirsiniz ama ciddi bir hastalık. Vücuduna bakmayan hastalarda çok riskli bir hastalık. Vücudu sağlıklı olan çoğu insana gerçekten virüs bir şey yapmıyor. Eğer yaş grubunuz yüksek ve vücudunuza iyi bakmıyorsanız yoğun bakım riskiniz çok yüksek. Geçmişe yönelik verilere bakılınca yoğun bakıma yatırılan hastalarımızın yüzde 80 oranını 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız oluşturuyor. Bir insanın hastalanmasına sebebiyet veriyorsan bu bir kul hakkıdır.

İSTANBUL'DAKİ AĞIR HASTASI SAYISI NE KADAR?

47 bin yatağımız var. Yoğun bakım yataklarımız 7 bin civarında, özellikle son 5 yılda 26 hastane ilavesi oldu. Sadece Kovid-19 döneminde 8 hastane 6 bin yatak ilavesi oldu." diyen Memişoğlu, "Yatak ve hastane kapasiteleri İstanbul'da mükemmele yakın bir seviyede... Normal hastalarımıza hizmet vermeye başladık. Bu hastalık yakın ön görüleri olabilen bir hastalık ama seyrinin nasıl olacağını bilim dünyası bile ön göremiyor. Bu hastalık artabilir de esas artış hasta ve yoğun bakım sayılarında gerçekleşirse tehlike var demektir. Toplumun yorulduğunu biliyoruz ama en çok biz sağlık çalışanları olarak yorulduk." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, İstanbul'daki ağır hasta sayısı Türkiye'nin 5'te biri kadar olduğunu ve ciddi bir artışın olmadığını söyledi.

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