



TELEGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabı Telegram üzerinden bir paylaşımda bulundu.



İşte Erdoğan'ın o paylaşımı;



Sevgili kardeşim, bu akşam Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmemizde ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da ele aldık.

Fransa'nın koronavirüsle mücadelesini yakından takip ettiğimizi dile getirdiğimiz görüşmede, salgında hayatını kaybeden Fransa vatandaşları için taziyelerimizi ifade ettim.

Türkiye olarak aşılama çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürürken, kontrollü normalleşme adımlarını da atmaya başladığımızı Sayın Macron'a anlattım.

Birinci Fransuva ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup teatisiyle temelleri atılan bu dostluk ilişkisinin pek çok badireden başarıyla geçtiğinin altını çizdiğim görüşmede, iş birliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığımızı dile getirdim.

Başta terörle mücadele olmak üzere Fransa ile birçok hususta dayanışma ile hareket etme arzusundayız.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hayırlı geceler diliyorum