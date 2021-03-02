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    • 02.03.2021 22:48
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü. Erdoğan görüşmede "İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Ülkelerimizi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede de ortaklaşa atabileceğimiz adımlar var" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan Macron ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

    Başkan Erdoğan, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile uzun bir aranın ardından yeniden görüştüklerini ve Macron'un şahsında Fransız halkını selamladığını ifade etti.



    HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
    Fransa'nın koronavirüsle mücadelesini yakından takip ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkem ve milletim adına salgında hayatını kaybeden Fransa vatandaşları için taziyelerimi sunuyorum." dedi.

    Türkiye olarak aşılama çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürürken, kontrollü normalleşme adımlarını da atmaya başladıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon vatandaşı aşıladıklarını bildirdi.



    KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN VE FRANSUVALI MESAJ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Ankara Anlaşması'nın 100'üncü yılı olduğuna değinerek, Türkiye-Fransa ilişkilerinde liderler arasında tesis edilen diyalogun her zaman büyük rolü olduğunu ifade etti.

    Fransa Kralı Birinci Fransuva ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup teatisiyle temelleri atılan bu dostluk ilişkisinin pek çok badireden başarıyla geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını dile getirdi.



        "İKİ GÜÇLÜ NATO MÜTTEFİKLİ OLARAK..."
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, "İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Ülkelerimizi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede de ortaklaşa atabileceğimiz adımlar var. Tüm bu hususlarda Türkiye ve Fransa'nın dayanışma içinde hareket etmesini arzu ediyoruz." dedi.



        TELEGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI
        Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabı Telegram üzerinden bir paylaşımda bulundu.

        İşte Erdoğan'ın o paylaşımı;

        Sevgili kardeşim, bu akşam Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdik.

        Görüşmemizde ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da ele aldık.

        Fransa'nın koronavirüsle mücadelesini yakından takip ettiğimizi dile getirdiğimiz görüşmede, salgında hayatını kaybeden Fransa vatandaşları için taziyelerimizi ifade ettim.

        Türkiye olarak aşılama çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürürken, kontrollü normalleşme adımlarını da atmaya başladığımızı Sayın Macron'a anlattım.

        Birinci Fransuva ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup teatisiyle temelleri atılan bu dostluk ilişkisinin pek çok badireden başarıyla geçtiğinin altını çizdiğim görüşmede, iş birliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığımızı dile getirdim.

        Başta terörle mücadele olmak üzere Fransa ile birçok hususta dayanışma ile hareket etme arzusundayız.

        Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hayırlı geceler diliyorum

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