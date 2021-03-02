Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Bir yılı aşkın sürede 2.5 milyona yakın insanı hayattan kopardı. Virüsün yayılma hızı karşısında dünya devi ülkelerin ekonomileri ve sağlık sistemleri yetersiz kaldı. Dünya üzerinde 10 ülke vardı ki salgın boyunca tek bir COVİD-19 vakasına bile rastlanmadı.
İşte o şanslı ülkeler, Palau, Mikronezya, Marshall Adalar, Nauru, Kiribati, Solomon Adaları, Tuvalu, Samoa, Vanuatu ve Tonga'ydı. Ada ülkesi olma avantajını kullanan ülkeler salgın başlar başlamaz sınırlarını kapattı.
300 bin nüfuslu Vanuatu'nun kamu sağlığı sorumlusu Dr. Len Tarivonda, salgın tüm dünyada etkisini kaybedene kadar sınırların açılmayacağını vurguladı.