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    Dünyayı saran Covid-19’a 10 ada ülkesinde rastlanmadı: Türkiye'deki en güzel örnek ise 'ta yaşandı

    Dünyayı saran COVİD-19’a 10 ada ülkesinde rastlanmadı. Türkiye’deki en güzel örnek ise ’ta yaşandı. 101 kişinin yaşadığı Eğribucak köyü sakinleri salgına savaş açtı. Misafirlerine HES kodu sorgulaması yaptı. Katil virüsü uzak tutmayı başardı.

    Virüsle böyle Sivastı

    Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Bir yılı aşkın sürede 2.5 milyona yakın insanı hayattan kopardı. Virüsün yayılma hızı karşısında dünya devi ülkelerin ekonomileri ve sağlık sistemleri yetersiz kaldı. Dünya üzerinde 10 ülke vardı ki salgın boyunca tek bir COVİD-19 vakasına bile rastlanmadı.

    İşte o şanslı ülkeler, Palau, Mikronezya, Marshall Adalar, Nauru, Kiribati, Solomon Adaları, Tuvalu, Samoa, Vanuatu ve Tonga'ydı. Ada ülkesi olma avantajını kullanan ülkeler salgın başlar başlamaz sınırlarını kapattı.

    300 bin nüfuslu Vanuatu'nun kamu sağlığı sorumlusu Dr. Len Tarivonda, salgın tüm dünyada etkisini kaybedene kadar sınırların açılmayacağını vurguladı.

        MASKE, MESAFE, HES
        Dünyanın kararlı mücadelesine ülkemizden de güzel bir örnek vardı. Sivas'ın merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Eğribucak köyünde yaşayanlar, virüse savaş açtı. 30 haneli 101 nüfuslu köyde bir yıla yakın sürede hiç pozitif vaka çıkmadı.

        Misafir kabul edilmeyen köyde herkes mesafeye uygu, maske taktı. Muhtar Fatih Durna, "Köylülerimizin birbirlerini ziyaret etmiyor. Dışardan gelenleri uyarıyoruz. HES kodlarınıza bakıyoruz" diyerek alınan önlemleri açıkladı.

        SUÇLU LEKTİN!
        İstanbul         Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde COVİD-19'u ağır geçiren hastalar üzerinde araştırma yapıldı. Bu hastalarda vücudunda, bağışıklık sisteminin savaşçı hücreleri harekete geçirmesini sağlayan 'lektin proteini'nin çok az olduğu ortaya çıktı. Dekan Prof. Dr. Tufan Tükek, lektin proteini eksikliğinin genetik olduğuna vurgu yaptı. "Savunma sistemini oluşturan hücrelerimizin virüs ya da bakterilerle mücadele etmesi için 'mannoz bağlayıcı lektin' yolağı dediğimiz bir yol var. Lektin 'makrofaj' dediğimiz savaşçı hücreleri aktif hale getiren bir protein" ifadesini kullandı. Bu proteini eksik olan hastalara, sentetik olarak (rekombinant olarak) üretilmiş bu proteinlerin dışarıdan verilebileceğini açıkladı.
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        Haberler Güncel Dünyayı saran Covid-19’a 10 ada ülkesinde rastlanmadı: Türkiye'deki en güzel örnek ise Sivas'ta yaşandı