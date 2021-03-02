SUÇLU LEKTİN!

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde COVİD-19'u ağır geçiren hastalar üzerinde araştırma yapıldı. Bu hastalarda vücudunda, bağışıklık sisteminin savaşçı hücreleri harekete geçirmesini sağlayan 'lektin proteini'nin çok az olduğu ortaya çıktı. Dekan Prof. Dr. Tufan Tükek, lektin proteini eksikliğinin genetik olduğuna vurgu yaptı. "Savunma sistemini oluşturan hücrelerimizin virüs ya da bakterilerle mücadele etmesi için 'mannoz bağlayıcı lektin' yolağı dediğimiz bir yol var. Lektin 'makrofaj' dediğimiz savaşçı hücreleri aktif hale getiren bir protein" ifadesini kullandı. Bu proteini eksik olan hastalara, sentetik olarak (rekombinant olarak) üretilmiş bu proteinlerin dışarıdan verilebileceğini açıkladı.