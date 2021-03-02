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    • 02.03.2021 20:41
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    Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ile görüştü

    Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, eğitim ve ikili ilişkiler ele alındı.

    Bakan Çavuşoğlu, Zambiyalı mevkidaşıyla görüştü

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Malanji ile Bakanlıkta bir araya geldi.

    Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ekonomi, eğitim ve Bakanlıklarımız arasındaki ilişkiler dahil iş birliğimizi her alanda daha da geliştireceğiz." ifadesini kullandı.


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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile görüştü