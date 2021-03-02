Lise sınavları iptal mi? Lise sınavları yüzyüze mi yoksa online mı olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Peki Cumhurbaşkanlığı liderliğinde dün tüm gerçekleşen Kabine Toplantısı'ndan sonra konuyla ilgili nasıl bir karar alındı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme takvimi de devreye sokuldu. Peki liseler yüzyüze eğitime başladı mı? Tüm illerde lise sınavları yapılacak mı yoksa ertelendi mi? İşte son dakika detaylar…
LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı.
Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.
Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.
YÜZ YÜZE EĞİTİM BİR GÜN ERTELENDİ
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitime başlanılacağı, ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.
Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan ''İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.
1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzısıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir.''