Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.03.2021 20:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2021 20:43
    ABONE OL

    ? ? MEB açıklaması…

    Gündemde milyonlarca öğrenci ve velisi ? ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Gözler dün akşam gerçekleşen Kabine Toplantısı’na çevrilmişti ve toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) da na ilişkin açıklama geldi. Peki Lise sınavları yüzyüze mi yoksa online mı olacak? İşte son dakika gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Lise sınavları iptal mi?

    Lise sınavları iptal mi? Lise sınavları yüzyüze mi yoksa online mı olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Peki Cumhurbaşkanlığı liderliğinde dün tüm gerçekleşen Kabine Toplantısı'ndan sonra konuyla ilgili nasıl bir karar alındı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme takvimi de devreye sokuldu. Peki liseler yüzyüze eğitime başladı mı? Tüm illerde lise sınavları yapılacak mı yoksa ertelendi mi? İşte son dakika detaylar…

    LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ?

    Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı.

    Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.

    Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.

    YÜZ YÜZE EĞİTİM BİR GÜN ERTELENDİ

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    ''1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitime başlanılacağı, ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.

    Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan ''İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.

    1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzısıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir.''

        Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yayımlanan lise sınavları ile ilgili açıklamalarda şu detaylara yer verildi;

        SINAV DETAYLARI

        Liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.

        Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

        Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak. Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek.

        LİSELERDEKİ 2. DÖNEM SINAVLARI NASIL PLANLANACAK?

        2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencinin her dersten sınav puanı, performans çalışması puanı ve derse katılıma ilişkin performans puanı ile öğrenciye dersi ve konusu birinci dönem belirlenip verilen ve öğrencinin ikinci dönem ders öğretmenine teslim etmesi gereken proje ödevi puanıyla belirlenecek.

        2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin yapılacak birinci sınavlar, 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlanacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince sınavların yüz yüze uygulanması sağlanacak.

        Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

        LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Liseler yeni eğitim öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek. Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

        Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.

        Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitime, 1 Mart'tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Lise sınavları iptal mi? Lise sınavları yüzyüze mi yoksa online mı olacak? MEB açıklaması…