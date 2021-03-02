Bizim hem acımızı hem neşemizi büyüklerimizle, küçüklerimizle, akrabalarımızla komşularımızla paylaşıyoruz. Bu sebeple bizler de toplum olarak taziyelere sıklıkla gidiyoruz, ama bu maalesef pandemide sıkıntı oluşturabiliyor. Koronavirüsün yayılmasına sebep olabiliyor. Biz çayımızı, kahvemizi içtiğimiz yediğimiz her şeyi herkes ile paylaşmayı seviyoruz.

Bizim ilimize has çiğ köfte hiçbir zaman tek başına yenilmez. Çiğ köfte yoğrulduktan sonra komşular, akrabalar çağrılır ama lütfen bu pandemi sürecinde bu güzel özelliklerimizi erteleyelim. Pandemi sonrasında çoluk, çocuk, büyüklerimiz birlikte olacağımız neşemizi acımızı hep birlikte paylaşacağımız dönemleri yaşayalım ama şu an için buna ara vermemiz gerekiyor. Topluca kız istemeye gidiliyor, misafir çağırılıyor. Köftemizi yalnız yemiyor, çayımızı yalnız içmiyoruz ama bunlar maalesef riski arttırıyor. Bu sebepler maalesef vaka artışının sebeplerindendir."