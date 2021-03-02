Türkiye'nin risk haritasında Doğu ve Güneydoğu'daki tek yüksek riskli ol olarak dikkat çeken Adıyaman'da, vaka artışlarının temel nedeninin insanların çeşitli sebeplerle bir araya gelmekten kaçınmaması olduğu belirtildi.
Gün içerisinde özellikle çiğ köfte yemek için insanların bir araya geldiğini anlatan, ama bu alışkanlıkların pandemi sürecinde ertelenmesini isteyen Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, şöyle konuştu:
"Dünya sağlık örgütü Covid-19 hastalığının bir pandemi olarak kabul etti. Bu bilindiği üzere dünyanın tamamını etkileyen salgın ve bu salgın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocukları, gençleri, erişkinleri, yaşlıları herkesi etkileyen tüm yaşamı farklı boyuta taşıyan bir hal haline geldi. Bu virüs kendini solunum yolu enfeksiyonu gibi gösteriyor, ağızdan, burundan, gözden, bir miktar da kulaktan bulaşma ihtimali var. Biz toplum olarak çok güzel gelenek, göreneklerimiz var.