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    • 01.03.2021 16:47
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    başlayacak? Erdoğan Ulusa Sesleniş ne zaman? ?

    1 Mart tarihli kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Vatandaşlar sorusuna yanıt arıyor. sorusunun cevabı gündem olurken gözler Başkan Erdoğan açıklamasına çevrildi. Kabine toplantısında, düşük riskli iller için normalleşme kararının alınması ve okulların açılmasına yönelik kararların alınması bekleniyor. Peki, ?

    takvim.com.tr
    Erdoğan açıklaması saat kaçta başlayacak?

    Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan açıklaması saat kaçta başlayacak? Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yüz yüze eğitim, restoran ve kafelerin son durumu, sokağa çıkma kısıtlamasında yeni kararları Başkan Erdoğan açıklayacak. Peki Erdoğan açıklaması saat kaçta başlayacak?

    ERDOĞAN AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

    Başkan Erdoğan'ın açıklama saati için herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı. Açıklamanın saat 20:00 sıralarında olması bekleniyor.

    HANGİ İLLERDE YASAKLAR KALKACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il bazındaki normalleşme adımlarına yönelik açıklamalarının ardından megakentteki durumu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açıkladı. Memişoğlu, "Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız, hasta sayılarımız minimilimize edilmiş durumda. İstanbul şu anda Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart'tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır" dedi.

    Öte yandan kısıtlamaların risk tablosuna göre sarı ve mavi olan illerde kalkması turuncu illerde ise bazı kısıtlamaların kaldırılması bekleniyor. İstanbul ise listenin turuncu kısmında yer alıyor.

    İLLERİN RİSK TABLOSUNDA YERİ

    İllerin kategorisi nasıl belirlenecek?

    * Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",
    * Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",


    * Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",
    * Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.
    * Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

        DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller:

        Hakkari, Muş, Şırnak, Batman ve Iğdır. (Mavi listeye girmeyi başaran iller kontrollü normalleşecek.)

        ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka görülen iller:

        Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Uşak, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Bartın ve Karabük. (Sarı listede bulunan illerde kısmi kısıtlama uygulanacak.)

        YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vaka görülen iller:

        Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Ardahan, Yalova, Kilis ve Düzce. (Sarı listede bulunan illerde kısıtlamaların devam etmesi bekleniyor.)

            ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka görülen iller:

            Adıyaman, Giresun, Konya, Ordu, Sakarya, Samsun, Rize, Tokat, Trabzon, Aksaray, Karaman ve Osmaniye. ( Kırmızı listede yer alan illerde ek tedbirler alınması planlanıyor.)

            KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

            -Dört gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak.
            -Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.
            -Restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belirlenecek.

            -Uzaktan eğitimle eğitimine devam edenlerin durumu illerdeki vaka sayısı baz alınarak planlanacak.
            -Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması illerdeki vaka sayısı, aşılama ve diğer kriterlere göre değerlendirilip aşamalı olarak kaldırılacak.
            -İller vaka sayısı ve aşı durumuna göre dört gruba ayrılacak.
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            Haberler Güncel Erdoğan açıklaması saat kaçta başlayacak? Erdoğan Ulusa Sesleniş ne zaman? Kabine toplantısı bitti mi?