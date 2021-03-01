Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan açıklaması saat kaçta başlayacak? Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yüz yüze eğitim, restoran ve kafelerin son durumu, sokağa çıkma kısıtlamasında yeni kararları Başkan Erdoğan açıklayacak. Peki Erdoğan açıklaması saat kaçta başlayacak?
ERDOĞAN AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?
Başkan Erdoğan'ın açıklama saati için herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı. Açıklamanın saat 20:00 sıralarında olması bekleniyor.
HANGİ İLLERDE YASAKLAR KALKACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il bazındaki normalleşme adımlarına yönelik açıklamalarının ardından megakentteki durumu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açıkladı. Memişoğlu, "Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız, hasta sayılarımız minimilimize edilmiş durumda. İstanbul şu anda Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart'tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır" dedi.
Öte yandan kısıtlamaların risk tablosuna göre sarı ve mavi olan illerde kalkması turuncu illerde ise bazı kısıtlamaların kaldırılması bekleniyor. İstanbul ise listenin turuncu kısmında yer alıyor.
İLLERİN RİSK TABLOSUNDA YERİ
İllerin kategorisi nasıl belirlenecek?
* Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",
* Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",
* Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",
* Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.
* Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.