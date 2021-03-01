Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.03.2021 13:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2021 13:17
    ABONE OL

    Muğla'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

    Muğla Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıgerme Mahallesi'nde bir şüphelinin elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin 6 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyonda, 42 gram ağırlığında M.Ö. 5. yüzyıla ait olduğu belirlenen ve dünyada sadece 42 tane olduğu bildirilen Atina Grek sikkesi ele geçirildi.

    Muğla'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

    Muğla Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıgerme Mahallesi'nde bir şüphelinin elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Alıcı gibi davranan jandarma ekibi, şüpheli ile irtibata geçti. Pazarlığa katılan zanlıların E.Ç, M.K, S.K, T.Ş, R.K. ve M.E.Ç. olduğunu tespit eden Ortaca Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

    Ekiplerin 6 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyonda, 42 gram ağırlığında M.Ö. 5. yüzyıla ait olduğu belirlenen ve dünyada sadece 42 tane olduğu bildirilen Atina Grek sikkesi ele geçirildi.

    Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Muğla'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı