Kar yağacak mı? soruları Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla cevap buldu. Özellikle kuraklıkla mücadele için önemli olan kar ve yağmurlar vatandaşın umutla beklemesine neden oldu. Milyonların İstanbul'a beklediği kar yağışının kısa süre içinde gelip gelmeyeceği yanıtlandı. İstanbul'a kar yağacak mı?
METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI
Marmara ve Karadeniz'de soğuk havaların etkili olacağı bir hafta beklenirken, kar yağışı merak konusu oldu. Mart ayının gelmesiyle Doğu Anadolu'da başlayan kar yağışı, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor. Erzurum'da gece başlayan ve aralıklarla yağan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.
2 MART SALI GÜNÜ
Mart ayı yurdun bir bölümünde güneşle gelirken, Doğu'da karla devam ediyor. Mart'ın 2'sinde ise kar yağışı Doğu'da sadece Hakkari, Bitlis ve Van'da sürecek. Batı'ya dönecek olan kar yağışı Kastamonu, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Burdur, Isparta, Muş ve Bolu'da etkisini artıracak.