Kar yağacak mı? soruları Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla cevap buldu. Özellikle kuraklıkla mücadele için önemli olan kar ve yağmurlar vatandaşın umutla beklemesine neden oldu. Milyonların İstanbul'a beklediği kar yağışının kısa süre içinde gelip gelmeyeceği yanıtlandı. İstanbul'a kar yağacak mı?