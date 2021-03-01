Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "TSK tarafından Lübnan ordusuna yiyecek ve temizlik ürünlerinden oluşan 260 ton malzeme gönderildi. Malzemeleri Beyrut'a ulaştıran TCG İskenderun Lojistik Gemimiz, Beyrut Büyükelçimiz Hakan Çakıl ve Askeri Ataşemiz Albay Bayram Büyan tarafından karşılandı. Lübnan ordusu adına teslim törenine katılan Tuğgeneral Elias Yousef, TSK tarafından Lübnan ordusuna sağlanan bu yardımın iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki dayanışmayı simgelediğini ve kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti" denildi.

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