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    • 01.03.2021 18:49
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    'nden, ordusuna büyük destek: çok anlamlı

    , (TSK) tarafından ordusuna 260 ton yiyecek ve temizlik ürünü gönderildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan dan Lübnan ordusunun çok memnun kaldığını bildirildi.

    TSK'dan Lübnan ordusuna büyük destek

    Türkiye Batı'nın ve İsrail'in bölgesel planları ters yüz ederken, bu strateji doğrultusunda gönül coğrafyasının bileşenlerini yalnız bırakmıyor. Ölümcül pandemiden dolayı zor durumda olan Lübnan ordusuna TSK tarafından yardım eli uzatıldı...

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "TSK tarafından Lübnan ordusuna yiyecek ve temizlik ürünlerinden oluşan 260 ton malzeme gönderildi. Malzemeleri Beyrut'a ulaştıran TCG İskenderun Lojistik Gemimiz, Beyrut Büyükelçimiz Hakan Çakıl ve Askeri Ataşemiz Albay Bayram Büyan tarafından karşılandı. Lübnan ordusu adına teslim törenine katılan Tuğgeneral Elias Yousef, TSK tarafından Lübnan ordusuna sağlanan bu yardımın iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki dayanışmayı simgelediğini ve kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti" denildi.

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    Haberler Güncel Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Lübnan ordusuna büyük destek: Yardım çok anlamlı