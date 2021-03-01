Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.03.2021 18:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2021 19:00
    ABONE OL

    Son dakika: - seferini yapan uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

    'nın - seferini gerçekleştiren uçağında asılsız bir bomba ihbarı yapıldığı bildirildi. Basın Müşaviri , "Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasında bulundu.

    Uçakta bomba alarmı! THY'den resmi açıklama geldi

    Türk Hava Yolları'nın Oslo-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağında asılsız bir bomba ihbarı yapıldığı bildirildi.



    TK1752 sefer sayılı uçakta bulunan yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.



    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır."




        İşte Yahya Üstün'ün o paylaşımı;

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Son dakika: Oslo-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı