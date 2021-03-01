Türk Hava Yolları'nın Oslo-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağında asılsız bir bomba ihbarı yapıldığı bildirildi.
TK1752 sefer sayılı uçakta bulunan yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır."