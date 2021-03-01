Son dakika: 1 Mart Kabine Toplantısı kararları neler? Yasak kalkan iller hangileri?

1 Mart Kabine Toplantısı kararları neler? Yasak kalkan iller hangileri? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın risk durumuna göre 4 kategoriye ayırdığı iller Kabine Toplantısı'nda görüşülüyor, peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili açıklama yaptı mı? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, normalleşme takvimi belli oldu mu? İşte ayrıntılar…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.55'te bir araya geldi.
İşte son gelişmeler ve toplantıda görüşülecek gelişmeler;
BAŞKAN ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Kabine toplantısının ardından alınan kararlar Başkan Erdoğan tarafından duyurulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.