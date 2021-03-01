Son dakika: 1 Mart Kabine Toplantısı kararları neler? Yasak kalkan iller hangileri?

KRİTİK EŞİK 20 BİN

Türkiye açısından kritik eşit günlük vaka sayısında 20-25 bin olarak kabul ediliyor. Bu sayısı geçmesi halinde sağlık sistemi hastalara hizmet vermekte zorlanandaysa başlıyor.

Kısıtlama ve esnetme kararlarının bölgelerde alınmasının vaka sayısının çok yükselmesini önleyeceği öngörülüyor. Mutant virüslerde bulaş hızlı olsa da hastalık ağır seyretmiyor.

65 yaş ve üstü aşılama tamamlandığında varyant virüs yayılsa bu gruplar etkilenmeyecek. Bu da yoğun bakımlarda yığılma olmayacağı anlamına geliyor. Şu anda yoğun bakımların yüzde 50'si dolu. Bunun da yarısını Kovid 19 tanılı hastalar oluşturuyor.