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    • 01.03.2021 18:39
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    Gündemde yüzbinlerce vatandaş ? Sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 81 ilde uzun zamandır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşların gözü kulağı bugün Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir araya gelen Kabine Toplantısı’na çevrildi, hangi kararların alındığı, sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği, normalleşme takviminin uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Peki ? İşte son dakika gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Son dakika: 1 Mart Kabine Toplantısı kararları neler? Yasak kalkan iller hangileri?

    1 Mart Kabine Toplantısı kararları neler? Yasak kalkan iller hangileri? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın risk durumuna göre 4 kategoriye ayırdığı iller Kabine Toplantısı'nda görüşülüyor, peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili açıklama yaptı mı? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, normalleşme takvimi belli oldu mu? İşte ayrıntılar…

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.55'te bir araya geldi.

    İşte son gelişmeler ve toplantıda görüşülecek gelişmeler;

    BAŞKAN ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

    Kabine toplantısının ardından alınan kararlar Başkan Erdoğan tarafından duyurulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.

        ETAP ETAP UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİ DÜŞÜNÜLÜYOR

        Aşılama oranlarının da artması ile kısıtlamalarda esnekliklerin etap etap uygulamaya geçirilmesi düşünülüyor. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaların kaldırılmasının mart ayının ikinci yarısına bırakılacağı konuşuluyor.

        Restoran ve kafelere müşteri listesi tutma zorunluluğu getirilmesi de gündemin ilgi çeken başlıklarından.

        Mekanlara girişte listenin tutulması pozitif bir vakanın olduğu saatlerde kafe ya da restoranda bulunan diğer kişilere hızla ulaşılmasını ve izole edilmelerini sağlayabilecek.

        EN SON O MEKANLAR AÇILACAK

        Kısıtlamalarda en son esnetmenin ise bar ve gece kulüplerinde olması planlanıyor. Buraların ancak Haziran ayı ile birlikte açılmasının mümkün olabileceği belirtiliyor.

        KRİTİK EŞİK 20 BİN

        Türkiye açısından kritik eşit günlük vaka sayısında 20-25 bin olarak kabul ediliyor. Bu sayısı geçmesi halinde sağlık sistemi hastalara hizmet vermekte zorlanandaysa başlıyor.

        Kısıtlama ve esnetme kararlarının bölgelerde alınmasının vaka sayısının çok yükselmesini önleyeceği öngörülüyor. Mutant virüslerde bulaş hızlı olsa da hastalık ağır seyretmiyor.

        65 yaş ve üstü aşılama tamamlandığında varyant virüs yayılsa bu gruplar etkilenmeyecek. Bu da yoğun bakımlarda yığılma olmayacağı anlamına geliyor. Şu anda yoğun bakımların yüzde 50'si dolu. Bunun da yarısını Kovid 19 tanılı hastalar oluşturuyor.

            MUTANT VİRÜS İÇİN YENİ ÇÖZÜM

            Mutant virüslerin hızla tespiti için Türkiye genelindeki laboratuvar sayısı arttırıldı. Testlerin garanti olması için alınan numuneler Ankara'ya da gönderiliyor. Böylece test iki kez yapılmış oluyor.

            ESNEME SONRASI NELER YAŞANACAK?

            Esneme kararlarının illere göre alınması iki endişe neden oldu. Bunun önlenmesi için sınırda kontrollerin de arttırılması, denetim iyi yapılması hatta HES kodu istenmesi üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki kısıtlamaların kaldırıldığı ile komşu illerden akın yaşanması. İkincisi ise il yönetimlerinin esneme için esnaf başta olmak üzere çeşitli kesimlerden talep gelmesi.

            AÇILMAYA EN YAKIN OLAN İLLER

            Hakkari, Muş, Batman, Iğdır ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında korona virüsü vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olabilecek.

                BAKAN FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU; İŞTE NORMALLEŞME KATEGORİLERİ

                Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini aktarmıştı.

                İşte belirlenen renk kodları;

                DÜŞÜK KADEMELER

                DÜŞÜK KOVİD RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller

                ORTA KOVİD RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller

                YÜKSEK KADEMELER

                YÜKSEK KOVİD RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller

                ÇOK YÜKSEK KOVİD RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.
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                Haberler Güncel Son dakika: 1 Mart Kabine Toplantısı kararları neler? Yasak kalkan iller hangileri?