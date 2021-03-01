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    • 01.03.2021 14:50
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    TSK'dan Lübnan ordusuna dev yardım! 260 tondan fazla gıda

    Son dakika haberi! (TSK), ve ailelerine 260 tondan fazla gıda ve temizlik ürünleri yardımında bulundu. Türkiye'nin Büyükelçisi Hakan Çakıl tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye her alanda olduğu gibi askeri alanda da Lübnan'ı desteklemeyi sürdürecektir. Lübnan'ın yaşadığı ağır ekonomik krizden çıkabilmesi için de Türkiye, elinden gelen türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

    AA
    TSK'dan Lübnan ordusuna dev yardım!

    TSK'nın yardımlarını taşıyarak dün Mersin Limanı'ndan yola çıkan "TCG İskenderun" askeri yük gemisi, Lübnan'ın başkenti 'ta Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın yanı sıra Beyrut Askeri Ataşesi Albay Bayram Büyan, Güvenlik Müşaviri Albay Yavuz Taşdemir, Lübnan ordusundan Tuğgeneral İlyas Yusuf ve diğer bazı askeri yetkililer tarafından karşılandı.

    Yaklaşık 600 ton kapasiteli askeri yük gemisinin taşıdığı 260 tonu aşkın kuru gıda ve temizlik ürünleri, gemi içinde düzenlenen törenle Lübnan ordusu yetkilisi Tuğgeneral Yusuf tarafından teslim alındı.

    Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn'ı temsilen törene katılan Tuğgeneral Yusuf, TSK tarafından Lübnan ordusuna sağlanan bu yardımın iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki dayanışmayı simgelediğini ve kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

    Büyükelçi Çakıl da yaptığı açıklamada, TSK'nın İskenderun yük gemisini karşılamak üzere 'nda bulunduklarını dile getirerek, "Bundan bir süre önce Lübnan ordusu, subay ve ailelerine ayni yardım için talepte bulundu." dedi.

    Türkiye'nin Beyrut Askeri Ataşeliği ile Büyükelçiliğinin bu konuyu Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ilettiğini aktaran Büyükelçi Çakıl, MSB'nin yaklaşık bir aylık çalışmanın sonuncunda Lübnan ordusunda görev yapan subay, astsubay, asker ve ailelerine yüzlerce tonluk gıda yardımını sağlamış olduğunu söyledi.

    Yaklaşık 600 ton yük kapasiteli askeri yük gemisinin Lübnan'a yüzlerce ton gıdayı ulaştırmasının sevincini yaşadıklarını dile getiren Çakıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle az sayıdaki yetkililerin katıldığı törenle yardımları teslim ettiklerini kaydetti.

    Büyükelçi Çakıl, "Türkiye her alanda olduğu gibi askeri alanda da Lübnan'ı desteklemeyi sürdürecektir. Lübnan'ın yaşadığı ağır ekonomik krizden çıkabilmesi için de Türkiye, elinden gelen türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." diye konuştu.

    LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK VE SİYASİ DURUM
    Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, uzun süredir yüksek kamu borcu ve işsizlikle boğuşan Lübnan'da ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

    Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

    Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

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    Haberler Güncel TSK'dan Lübnan ordusuna dev yardım! 260 tondan fazla gıda