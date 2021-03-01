Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.03.2021 19:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2021 19:05
    ABONE OL

    Son dakika: ? ? Kırmızı, sarı, turuncu, mavi…

    Gündemde milyonlarca kişi ? ? Sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırmaya başladı. Gözler Kabine Toplantısı’na çevrilmişti ve hangi açıklamaların yapılacağı merak konusu oldu. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi mi, sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? koronavirüs açısından riskli iller Kırmızı, sarı, turuncu, mavi olarak ayrıştırıldı, peki hangi iller hangi renkte yer alıyor? İşte son dakika gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Son dakika: Yasaklar kalktı mı? Riskli grupta yer alan iller hangileri? Kırmızı, sarı, turuncu, mavi…

    Yasaklar kalktı mı? Riskli grupta yer alan iller hangileri? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 81 ilde uzun zamandır sokağa çıkma yasağı var ve bitip bitmeyeceği ile ilgili vatandaşların gözü kulağı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki normalleşme için tarih verildi mi? Hangi renk hangi risk grubunu ifade ediyor. İşte son dakika haberler…

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.55'te bir araya geldi. Henüz kararlarla ilgili açıklama gelmedi, Cumhurbaşkanının vatandaşlara seslenmesi bekleniyor.

    RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

    MAVİ -Düşük Koronavirüs Riski: 100 binde 10'un altında vaka görülen iller

    SARI-Orta Koronavirüs Riski: 100 binde 11-35 arası vaka görülen iller

    TURUNCU- Yüksek Koronavirüs Riski : 100 binde 36-100 arası vaka görülen iller

    KIRMIZI- Çok Yüksek Koranavirüs Riski: 100 binde 100'ün üstünde vaka görülen iller.

    Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye'de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

    Orta risk grubunun içerisinde yer alan toplam nüfus 21 milyon 750 bin 193 kişi. Buna göre, normalleşme adımlarının atılması beklenen düşük risk ve orta risk grubunda 23 milyon 801 bin 128 nüfus bulunurken, 59 milyon 813 bin 234 vatandaş ise yüksek ve çok yüksek riskli illerde yaşıyor.

    Riski iller hangileri( koronavirüs düşük-orta yüksek riskli iller) İllere göre renk kodları nedir(mavi-sarı-turuncu-kırmızı)

    DÜŞÜK RİSKLİ 5 İL (100 binde 10'un altında olanlar mavi renk)

    Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278
    Hakkari 3.21- Nüfus: 280 bin 514
    Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314
    Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762
    Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117
    Toplam: 5 il (2 milyon 50 bin 985 nüfus)

        ORTA RİSKLİ İLLER (100 binde 11-35 arası vaka olan iller sarı renk)

        Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 912
        Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435
        Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin 322
        Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979
        Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910
        Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768
        Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994
        Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428
        Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915
        Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431
        Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431
        Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828
        Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157
        Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304
        Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163

        Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614
        Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923
        Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377
        Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042
        Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716
        Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70
        Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256
        Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443
        Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433
        Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342
        Toplam: 25 il Toplam nüfus: 21 milyon 750 bin 193 kişi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Son dakika: Yasaklar kalktı mı? Riskli grupta yer alan iller hangileri? Kırmızı, sarı, turuncu, mavi…