Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün bir araya gelerek koronavirüs tedbirleri ve ülke gündemindeki diğer gelişmeler hakkında görüştü. Milyonlarca vatandaş koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların esnetilip esnetilmeyeceğini merak ediyordu. Başkan Erdoğan toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Peki,Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Kontrollü normalleşme başlıyor. Her hafta risk grubu güncellenecek ve tedbirler bu yönde değişecek. Hafta sonu düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. Yüksek ve çok yüksek riski olan illerde ise Pazar günü bir müddet daha devam edecek.
RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
MAVİ -Düşük Koronavirüs Riski: 100 binde 10'un altında vaka görülen iller
SARI-Orta Koronavirüs Riski: 100 binde 11-35 arası vaka görülen iller
TURUNCU- Yüksek Koronavirüs Riski : 100 binde 36-100 arası vaka görülen iller
KIRMIZI- Çok Yüksek Koranavirüs Riski: 100 binde 100'ün üstünde vaka görülen iller.
Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye'de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.
Orta risk grubunun içerisinde yer alan toplam nüfus 21 milyon 750 bin 193 kişi. Buna göre, normalleşme adımlarının atılması beklenen düşük risk ve orta risk grubunda 23 milyon 801 bin 128 nüfus bulunurken, 59 milyon 813 bin 234 vatandaş ise yüksek ve çok yüksek riskli illerde yaşıyor.
Riski iller hangileri( koronavirüs düşük-orta yüksek riskli iller) İllere göre renk kodları nedir(mavi-sarı-turuncu-kırmızı)