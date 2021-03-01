Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Kabinede koronavirüs tedbirleri başta olmak ülke gündeminde yer alan tüm gelişmeler görüşüldü. Milyonlarca vatandaş kısıtlamalarda bir esnetilme kararı alınıp alınmadığını merak ediyor. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALKTI?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde kaldırıldı.

İşte alınan diğer kararlar;