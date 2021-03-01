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    • 01.03.2021 09:50
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    göktaşı mı düştü? İstanbul'da gökyüzü parladı! ?

    mu düştü? İstanbul göktaşı meteor mu düştü sorularına yanıt aranıyor. Önceki gün Trabzon'da görülen meteorun ardından dün de İstanbul'da benzer bir görüntü kaydedildi. Gökyüzünde meydana gelen ışığın kaynağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki ? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    İstanbul meteor göktaşı mı düştü? İstanbul'da gökyüzü parladı! İstanbul meteor mu düştü?

    İstanbul meteor mu düştü? İstanbul göktaşı meteor mu düştü? İstanbul'da gökyüzünde meydana gelen ışığın kaynağının ne olduğu vatandaşların merak konusu oldu. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, vatandaşlar gökyüzünün birkaç saniye aydınlandığını belirtiyor. Peki İstanbul meteor mu düştü?

    İSTANBUL METEOR MU DÜŞTÜ?

    Karadeniz'de görülen göktaşının ardından bu kez İstanbul'da benzer anlar yaşandı. Akşam saatlerinde bir meteor İstanbul semalarından geçti. Gökyüzü birkaç saniyeliğine aydınlandı.

    İzmir ve çevresinden de görüldüğü belirtilen meteorun Türkiye'ye düşüp düşmediği ya da hava parçalanıp parçalanmadığı henüz bilinmiyor.

    Uzmanlar, bir süre daha benzer görüntülerin yaşanacağını ancak korkulacak bir durumun olmadığını belirtiyor.

    METEOR YAĞMURU NEDİR?

    Meteor yağmuru 'yıldız kayması' olarak bilinen göktaşı yağmurudur. Meteor yağmuru, meteorların dünya atmosferine girdiği zaman, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmasıdır.

    Bağımsız ,tek meteor zerrelerinin çok küçük olduğunu söylersek belki garip görünecektir. Gerçekte bu zerrelerden bazıları bir toplu iğne başı büyüklüğündedir. Buna karşılık, ağırlığı tonları bulan bazı meteorlar da vardır. Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir.

        Bilim insanları her gün ve gece binlerce meteorun düştüğüne inanmaktadırlar. Ancak dünya yüzünün büyük bir bölümü suyla kaplı olduğundan, dünyaya kadar ulaşabilen meteorların çoğu okyanuslara ve göllere düşerler.

        Meteorlar gökyüzünde tek ve belirli bir yönde hareket halinde görülebilir. Fakat genellikle binlerce meteor bir aradadır. Dünya güneşin çevresinde turunu yaparken, bu meteor gruplarına yaklaşabilir. Atmosferin üst tabakalarına temasla çok kızışan meteorlar da bize bir "meteor yağmuru" görünümü verir.
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