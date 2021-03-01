İstanbul meteor göktaşı mı düştü? İstanbul'da gökyüzü parladı! İstanbul meteor mu düştü?

İstanbul meteor mu düştü? İstanbul göktaşı meteor mu düştü? İstanbul'da gökyüzünde meydana gelen ışığın kaynağının ne olduğu vatandaşların merak konusu oldu. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, vatandaşlar gökyüzünün birkaç saniye aydınlandığını belirtiyor. Peki İstanbul meteor mu düştü?
İSTANBUL METEOR MU DÜŞTÜ?
Karadeniz'de görülen göktaşının ardından bu kez İstanbul'da benzer anlar yaşandı. Akşam saatlerinde bir meteor İstanbul semalarından geçti. Gökyüzü birkaç saniyeliğine aydınlandı.
İzmir ve çevresinden de görüldüğü belirtilen meteorun Türkiye'ye düşüp düşmediği ya da hava parçalanıp parçalanmadığı henüz bilinmiyor.
Uzmanlar, bir süre daha benzer görüntülerin yaşanacağını ancak korkulacak bir durumun olmadığını belirtiyor.
METEOR YAĞMURU NEDİR?
Meteor yağmuru 'yıldız kayması' olarak bilinen göktaşı yağmurudur. Meteor yağmuru, meteorların dünya atmosferine girdiği zaman, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmasıdır.
Bağımsız ,tek meteor zerrelerinin çok küçük olduğunu söylersek belki garip görünecektir. Gerçekte bu zerrelerden bazıları bir toplu iğne başı büyüklüğündedir. Buna karşılık, ağırlığı tonları bulan bazı meteorlar da vardır. Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir.