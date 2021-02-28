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    SON DAKİKA: Kısıtlama sonrası dikkat çeken yoğunluk

    Son dakika haberi! 'nde intihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

    DHA
    Kısıtlama sonrası dikkat çeken yoğunluk!

    Yeni tip tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Köprüdeki intihar girişimi de trafiğin artmasına neden oldu.

    İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi.



    Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Köprüde Avrupa'dan Anadolu geçişte bir kişinin intihar girişimi de trafik yoğunluğunu arttırdı.
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Kısıtlama sonrası dikkat çeken yoğunluk