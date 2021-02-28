SON DAKİKA: Kısıtlama sonrası dikkat çeken yoğunluk





Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Köprüde Avrupa'dan Anadolu geçişte bir kişinin intihar girişimi de trafik yoğunluğunu arttırdı.