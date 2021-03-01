2 Mart bugün okul var mı? Okullar açık mı? Okullar hangi illerde açıldı?

Okullar açık mı? 2 Mart bugün okul var mı? Öğrenciler ve veliler okulların açık olup olmadığını merak ediyor. Okullarda eğitim öğretime ilişkin uzun süredir merakla beklenen açıklama geldi. Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Düşük, orta ve yüksek risk gruplarına göre okullarda eğitim öğretim de değişiklik gösterecek.
OKULLAR AÇIK MI?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanıldığı hatırlatıldı.
Bu kapsamda, 2 Mart Salı itibarıyla ülke genelinde yüz yüze geçiş sürecinin başlatılacağı ifade edilen açıklamada, düşük ve orta riskli iller ile yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulamanın nasıl olacağına ilişkin detaylara yer verildi.
HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
Buna göre, düşük ve orta riskli illerdeki yüz yüze eğitime geçiş uygulaması şöyle olacak:
"Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek. Bu illerde yüz yüze eğitime, okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde başlanacak."