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    • 02.03.2021 06:45
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    2 Mart ? ? Okullar hangi illerde açıldı?

    sorusuna 2 Mart gününün sabahında öğrenciler yanıt arıyor. sorusunun yanıtı merak ediliyor. Öğrenciler ve aileler okullar hangi illerde açıldı sorusunun cevabını merak ediyor. Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt verdi! İşte okulların açılışıyla ilgili merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    2 Mart bugün okul var mı? Okullar açık mı? Okullar hangi illerde açıldı?

    Okullar açık mı? 2 Mart bugün okul var mı? Öğrenciler ve veliler okulların açık olup olmadığını merak ediyor. Okullarda eğitim öğretime ilişkin uzun süredir merakla beklenen açıklama geldi. Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Düşük, orta ve yüksek risk gruplarına göre okullarda eğitim öğretim de değişiklik gösterecek.

    OKULLAR AÇIK MI?

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanıldığı hatırlatıldı.

    Bu kapsamda, 2 Mart Salı itibarıyla ülke genelinde yüz yüze geçiş sürecinin başlatılacağı ifade edilen açıklamada, düşük ve orta riskli iller ile yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulamanın nasıl olacağına ilişkin detaylara yer verildi.

    HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

    Buna göre, düşük ve orta riskli illerdeki yüz yüze eğitime geçiş uygulaması şöyle olacak:

    "Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek. Bu illerde yüz yüze eğitime, okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde başlanacak."

        Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerdeki yüz yüze eğitime geçiş süreci ise okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacak.

        SINAVLAR 8 MART'TA

        Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak.

        Liselerdeki sınavlar, 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

        Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.

        Tüm kademelerde yüz yüze eğitimden sonra kalan ders saatleri uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak.

        Yüz yüze eğitime katılım, bütün illerde veli rızasına bağlı gerçekleştirilecek.
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        Haberler Güncel 2 Mart bugün okul var mı? Okullar açık mı? Okullar hangi illerde açıldı?