2 Mart bugün okul var mı? Okullar açık mı? Okullar hangi illerde açıldı?

OKULLAR AÇIK MI?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, 2 Mart Salı itibarıyla ülke genelinde yüz yüze geçiş sürecinin başlatılacağı ifade edilen açıklamada, düşük ve orta riskli iller ile yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulamanın nasıl olacağına ilişkin detaylara yer verildi.