Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Kovid-19 vaka haritasını yayımladı
Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Şubat haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. İşte illere göre son vaka durumu...
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı haritada illere göre haftalık (20-26 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de 53,42 oldu.
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Haftalık verilere göre Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.