Okullar açıldı mı? Erdoğan son dakika ilkokul, ortaokul, lise hangi illerde okullar açılacak? Yarın okul var mı?

Yarın okul var mı? Okullar açıldı mı? Hangi illerde okullar açılacak sorusuna öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Türkiye'nin merakla beklediği normalleşme kararları açıklandı. İlkokul ortaokul ve liselerde okulların açılmasına ilişkin en net bilgiyi Erdoğan son dakika açıklamasıyla paylaştı.
OKULLAR AÇILDI MI?
Erdoğan kabine toplantısı sonrası şu açıklamaları yaptı:
Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8. ve 12. Sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten orta okullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece yüz yüze sınavlar yapılacaktır.
KABİNE TOPLANTISI SONRASI ALINAN KARARLAR!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Restoran, kafeterya, lokanta, tatlıcı, pastacı, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir" dedi.
Beştepe'de yapılan ve 3,5 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kontrollü normalleşme sürecini açıkladı. Korona virüs salgını sonrasında Türkiye'de alınan önlemleri ve tedbirleri hatırlatan ve diğer ülkelerden örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 milyonu aşan bir aşılama sayısına ulaşıldığının altını çizdi.