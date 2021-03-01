Okullar açıldı mı? Erdoğan son dakika ilkokul, ortaokul, lise hangi illerde okullar açılacak? Yarın okul var mı?

Bugünkü Kabine toplantısında normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağı konusunu kapsamlı şekilde görüştüklerini belirten Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır. Restoran, kafeterya, lokanta, tatlıcı, pastacı, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında faaliyet gösterebileceklerdir.