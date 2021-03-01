Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Kabinede koronavirüs tedbirleri başta olmak ülke gündeminde yer alan tüm gelişmeler görüşüldü. Milyonlarca vatandaş kısıtlamalarda bir esnetilme kararı alınıp alınmadığını merak ediyor. Peki, düşük riskli iller hangileri? Orta riskli iller hangileri? Düşük-orta riskli il renkleri nedir? İşte son gelişmeler...
İşte düşük ve orta riskli iller;
İŞTE ALINAN KARARLAR
* Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.
* Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
* Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.
* Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.
* Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.
* Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır.