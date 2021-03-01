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    Son dakika: ve hangileri? Düşük-orta-yüksek riskli il renkleri nedir?

    Milyonlarca kişi Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararı bekliyordu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün bir araya gelerek koronavirüs normalleşme süreci ve diğer gelişmeler hakkında görüştü. Milyonlarca vatandaş koronavirüs normalleşme süreci kapsamında alınan kararları merak ediyor. Başkan Erdoğan toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, hangileri? hangileri? Düşük-orta-yüksek riskli il renkleri nedir?

    Düşük riskli iller ve orta riskli iller hangileri?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Kabinede koronavirüs tedbirleri başta olmak ülke gündeminde yer alan tüm gelişmeler görüşüldü. Milyonlarca vatandaş kısıtlamalarda bir esnetilme kararı alınıp alınmadığını merak ediyor. Peki, düşük riskli iller hangileri? Orta riskli iller hangileri? Düşük-orta riskli il renkleri nedir? İşte son gelişmeler...

    İşte düşük ve orta riskli iller;

    İŞTE ALINAN KARARLAR

    * Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

    * Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

    * Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

    * Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

    * Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.

    * Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır.

        * Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek

        * 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kaldırıldı.

        NOT: (Kovid-19) Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek."

        DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ? ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

        * Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",
        * Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",
        * Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",
        * Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.
        * Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

        DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller:

        Hakkari, Muş, Şırnak, Batman ve Iğdır.

        ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka görülen iller:

        Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Uşak, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Bartın ve Karabük.

            YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vaka görülen iller:

            Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Ardahan, Yalova, Kilis ve Düzce.

            ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka görülen iller:

            Adıyaman, Giresun, Konya, Ordu, Sakarya, Samsun, Rize, Tokat, Trabzon, Aksaray, Karaman ve Osmaniye.
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            Haberler Güncel Son dakika: Düşük riskli iller ve orta riskli iller hangileri? Düşük-orta-yüksek riskli il renkleri nedir?