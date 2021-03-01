Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları iptal mi, ertelendi mi?

Lise sınavları ertelendi mi? Lise sınavları iptal mi? 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları ne zaman yapılacak sorusuna öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. 1 Mart itibariyle başlayacağı belirtilen lise sınavlarının tarihlerinde değişiklik meydana geldi. Bakan Selçuk konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.
LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklamada; "Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir." denildi.
LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak. Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.
BAKAN SELÇUK'TAN ERTELEME ÖZRÜ
Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçiş 1 gün ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu durum için özür diledi. İlkokulda tüm kademeler ile 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime 1 Mart'ta başlayacağı açıklanmıştı.