Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları iptal mi, ertelendi mi?

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak. Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.

BAKAN SELÇUK'TAN ERTELEME ÖZRÜ

Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçiş 1 gün ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu durum için özür diledi. İlkokulda tüm kademeler ile 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime 1 Mart'ta başlayacağı açıklanmıştı.